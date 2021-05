El president del Partit Popular (PP) de Figueres, Daniel Ruiz, lamenta “l’escalada de delinqüència que estem vivint a Figueres” i afegeix que “és una situació que fa massa temps que dura i ara s’ha arribat a un punt de no retorn”.

Durant l’última setmana el partit alerta que s’han produït "diversos episodis de greu incivisme, inseguretat i delinqüència que han arribat a un punt de no retorn" amb “l’emboscada a la Zona Oest que van patir els cossos de seguretat, on es van apedregar als agents i on es va disparar als cotxes policials”, i afegeix que “s’ha d’actuar amb contundència perquè això no es torni a produir”.

Des del PP volen transmetre “tot el seu suport a la Guàrdia Urbana, als Mossos d’Esquadra i als veïns dels barris afectats per l’estat d’inseguretat que hi ha instal·lat a la ciutat”.

Segons va expressar Ruiz a les seves xarxes socials “les màfies de la droga s’han apoderat d’una zona de la ciutat per convertir-la en un territori sense llei i això no ho podem permetre”.

El president del partit assegura que “la solució passa per deixar treballar als cossos de seguretat dotant-los de les eines necessàries des de la política”. I per això, els populars demanen que l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó convoqui una Junta Local de Seguretat des d’on s’ha d’elaborar un pla contundent per actuar en aquests barris.

Daniel Ruiz, conclou afirmant que “espera que el regidor de seguretat, Pere Casellas, es disculpi per les seves reiterades faltes de respecte als veïns que alertaven d’una situació d’inseguretat”.