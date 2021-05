Les tasques de millora dels camins del Manol a Vilafant, estan a punt de finalitzar, queden ultimar algunes de les zones, senyalitzar, equipar amb mobiliari algunes de les àrees de descans. Uns treballs que s’han realitzat seguint criteris de respecte mediambiental, fent un ús mínim de maquinària per tal d’aconseguir unes vies més accessibles, creant camins saludables per tothom.

«Amb aquest projecte volem que tots els vilafantencs i qui ens visitin puguin passejar pel valuós entorn natural del que disposa Vilafant, per això en alguns punts hem fet els camins més amples i en d’altres hem creat alguna rampa per tal que fos més fàcil poder-hi passejar» ha explicat l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys durant la visita que s’ha realitzat aquest matí amb els tècnics i els regidors de l'oposició. S’han retirat arbres morts, caiguts o inestables al voltant dels camins i s’han tret canyes (Arundo Donax), una espècie invasora. A l’entorn dels camins s’hi han deixat les branques i troncs dels arbres morts, per tal de crear un hàbitat pels petits animals i insectes, evitant així, que ataquin la planta viva.

En alguns punts, s’han realitzat tasques de desbrossament per tal de permetre l’observació de la llera del riu Manol, obrint així petits miradors que per observar la fauna. Amb la voluntat que l’entorn del Manol sigui un espai per gaudir de la natura, també s’instal·laran 12 taules i 14 bancs de fusta en 4 punts diferents que permeten el descans i l’observació. «Creiem que la instal·lació d’aquest mobiliari permetrà a molts escolars poder seure i prendre nota o dibuixar un entorn tan interessant com el del Manol. D’aquesta manera, es fomentarà el coneixement del medi del nostre municipi», destaca el regidor de Medi Ambient Xavi García.

Intervenció extremadament respectuosa amb el medi ambient

Des de l’Ajuntament s’ha realitzat aquesta visita per tal d’aclarir els dubtes que els grups que l’oposició va plantejar en el marc del darrer ple. Durant la visita, els responsables tècnics d’aquest projecte Lluis Carreras i Jordi Soto han explicat com s’ha dut a terme aquesta intervenció, remarcant que les tasques de desbrossament les han fet els operaris de forma manual, i només s’ha utilitzat la mínima maquinària imprescindible pels moviments de terra per estabilitzar el terreny. Lluís Carreras, en qualitat d’assessor mediambiental, ha detallat quines espècies vegetals, generalment invasives, s’han extret i quines es potencien, com per exemple l’alzina o les pròpies de les lleres dels rius de casa nostra. La nova amplada permet el passeig en grup i facilita la tasca de manteniment posterior.

Els tècnics els han mostrat les zones de descans que hi haurà al llarg dels 3 quilòmetres de camins en els que s’ha treballat i com en alguns punts s’han creat rampes, per fer camins més segurs i de fàcil accés per tothom així com la reconstrucció d’una passera de pedra que facilita creuar el Manol. Duent a terme aquestes tasques s’han descobert alguns pous que s’han marcat o clausurat que van ser útils en els temps en què la zona estava ocupada per horts d’ús particular.

Durant la visita també s’ha remarcat que els corriols més estrets a l’entorn dels camins del Manol s’han mantingut, permetent tant el passeig com la pràctica del ciclisme més exigent. La millora d’aquests camins per fer-los més accessibles va ser la proposta més votada (69%) en els pressupostos participatius del 2020.

Tan bon punt els treballs finalitzin, l’Ajuntament de Vilafant proposa una visita o caminada popular per tal de redescobrir els camins del Manol malgrat que és una zona habitual de caminants i esportistes.