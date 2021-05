L'Ajuntament de Figueres ha habilitat dues sales de Caputxins per a dipositar-hi les publicacions i adquisicions que es fan. L'objectiu ha estat ordenar tant llibres, com Cd's, com revistes que hi havia repartides per tots els equipaments municipals i unificar-los en un mateix espai així com també garantir el seu bon estat de conservació.

En una de les sales es preveu poder instal·lar-hi una petita taula perquè tothom que ho desitgi pugui consultar el dipòsit.