L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha estat entrevistat pels lectors d'Emporda.info. Durant la trobada digital, els participants han plantejat temes diversos sobre la gestió municipal, la mobilitat i la pandèmica. Sobre l'allau de projectes d'instal·lacions de parcs d'energies renovables a l'Alt Empordà, el lector Eugeni Roura ha preguntat "si és compatible ser una de les badies més belles del Món i haver de fer-la malbé posant-hi molins aerogeneradors tan a prop de la costa?".

La resposta de Víctor Puga ha estat clara: "Rotundament no. Estem molt preocupats per aquesta possibilitat i pel risc que pot suposar, més enllà del paisatgístic, en l'àmbit mediambiental. Volem un model sostenible i amb participació del territori. Tot i que som conscients que el territori haurà de fer algun sacrifici per aconseguir la reducció d'emissions prevista en els anys vinents, exigim a l'Estat i la Generalitat, una planificació territorial i la definició d'un model energètic de país".

