Figueres se suma a les protestes contra Vivotecnia aquest dissabte

L'Associació SOS Mininus de Figueres ha fet una crida a participar a la protesta d'aquest dissabte contra Vivotecnia, el laboratori madrileny que ha estat denunciat per maltractament animal. En els darrers dies han transcendit diverses imatges i vídeos on es demostra la tortura als animals. Aquesta mateixa setmana, el govern de la Comunitat de Madrid va assegurar que ordenava el tancament de les seves instal·lacions, per les denúncies presentades, entre d'altres, de l'ONG Cruelty Free International. Així i tot, diversos col·lectius animalistes de tot l'Estat han convocat concentracions a diverses ciutats per mostrar la repulsa contra el laboratori i reivindicar l'alliberament dels animals, que asseguren encara continuen a l'interior d'aquestes instal·lacions.

A Figueres, es convoca a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 12 hores d'aquest dissabte 24 d'abril.