ERC exigeix al Consell Comarcal que activi una Taula Comarcal de Desenvolupament d'Energies Renovables

El grup republicà al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, va demanar a la passada comissió informativa l'activació d'una Taula comarcal de Desenvolupament de les Energies Renovables, per a fer front als diferents reptes que suposa la transició energètica a la comarca.

Per a ERC és "molt important" que el nou model energètic es dugui a terme amb la complicitat dels municipis de la comarca, amb les àrees implicades del consell comarcal, representants polítics, agents socials i ecologistes de l'Alt Empordà.

Des d'Esquerra Republicana, fa mesos que es demana al govern del Consell Comarcal que s'activi aquesta taula comarcal i d'aquesta manera frenar els oligopolis energètics que es volen instaurar a la comarca.

Segons ha manifestat el conseller comarcal i alcalde de Palau de Santa Eulàlia Xavi Camps "Hem de dir sí a les energies renovables, però no a qualsevol preu" i ha afegit que "com a país, i també des de l'Empordà, hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030, tenint en compte el nostre territori i els principis de solidaritat i cooperació entre municipis".