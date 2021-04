Entra en servei el mòdul d'atenció Covid al CAP de l'Escala

Aquest dilluns ha entrat en funcionament el mòdul prefabricat que el Departament de Salut ha instal·lat al costat del CAP Moisès Broggi de l'Escala, amb l'objectiu de reforçar l'atenció primària i habilitar un espai que concentri tota l'activitat relacionada amb el coronavirus (extracció de mostres per a PCR o atenció de pacients amb simptomatologia compatible amb la Covid-19). D'aquesta manera es pot garantir el doble circuit assistencial i preservar la seguretat de pacients i professionals.

La instal·lació d'aquests mòduls prefabricats s'ha fet sobretot en els centres d'atenció primària que tenen més problemes de superfície, com és el cas del de l'ABS l'Escala. De fet, l'àrea bàsica està pendent de l'ampliació de l'edifici del CAP i al mes de maig de l'any passat ja va sortir a licitació la redacció del projecte d'obra.

El mòdul és de caràcter temporal (té una durada prevista d'entre 18 i 24 mesos) i compta amb una estructura de ràpida construcció i sense fonamentació. S'ha ubicat en un solar contigu al del CAP Moisès Broggi propietat de l'Ajuntament de l'Escala, el qual l'ha cedit per a l'ocasió.

Té una superfície de 45 metres quadrats: amb dos punts per a la realització de proves PCR, una zona d'atenció a l'usuari i una consulta per al pacient respiratori. Com que no disposa d'una sala d'espera, l'entrada al mòdul és coberta, de manera que els pacients poden esperar a fora resguardats.