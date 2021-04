Ciutadans Castelló demana la creació d'un pla de barri específic per al sector Puigmal

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat una proposta per a la reactivació i la remodelació del sector Puigmal. "Es tracta d'una zona oblidada pels diferents governs, que acusa un deteriorament material que cada vegada es fa més evident, també és el lloc on més creix el nombre de veïns que han sofert un ERTO o estan a l'atur, amb diverses empreses a punt de tirar el tancament, famílies en perill d'exclusió social i cal revertir aquesta tendència", d'aquesta manera s'ha expressat el regidor de Cs en el municipi, Samuel Menacho, per a justificar la petició formulada pel partit taronja.

Ciutadans considera que l'abordatge del deteriorament material de la zona hauria de ser una prioritat en l'actuació municipal. "Tenim voreres que romanen inacabades des de fa 20 anys, carrers que requereixen un reasfaltat, mala il·luminació de punts principals, un deteriorament en moltes parcel·les i falta de vigilància policial", ha afegit Menacho, que també ha volgut posar l'accent en com el principal temor dels veïns és el deteriorament del barri "perquè això és una perillosa pendent cap al vandalisme, el menudeig de droga i altres delictes annexos com ja hem començat a veure".

En la proposta presentada al govern municipal, Ciutadans ha exposat la possibilitat de crear tres fronts d'actuació per a renovar la situació del sector Puigmal, que abordi la qüestió socioeconòmica, l'aspecte urbanístic i la seguretat. "L'objectiu és recopilar informació a través d'entitats socials, veïns i el propi ajuntament per a dissenyar un pla específic que freni el deteriorament del barri fent actuacions de millora, plans d'ajudes directes per a famílies en risc d'exclusió i incentius per a la creació de negocis", ha indicat Menacho.