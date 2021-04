Denuncien amb un vídeo l'impacte negatiu del parc eòlic marí Tramuntana

La plataforma "Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord" ha difós un vídeo amb l'objectiu d'explicar amb imatges i missatges impactants l'afectació negativa que el projecte tindrà en aquest territori i l'agressió, sense precedents i de conseqüències irrevensibles, que suposarà als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics de tot l'Empordà.

Sota el lema "Sí a les energies renovables, però no a les megainstal.lacions", la plataforma es mostra plenament favorable a aquest tipus d'energia però demana que, agafant de referència els models de Plans de transició energètica com els que ja han aprovat Figueres i Roses, s'apliqui un model de transició energètica descentralitzat i participatiu. Un model que pugui aportar rendiments directes a les empreses i ciutadania del territori, basat, a l'Empordà, principalment per l'obtenció d'energia solar en espais de generació en zones ordenades urbanísticament i amb el menor impacte ambiental possible, a prop dels grans llocs de consum, al mateix temps que amb la constitució de comunitats locals d'ús compartit tal com les promou la Unió Europea, entre d'altres mesures que es voldran conèixer.

El vídeo, elaborat per Almanegra Audiovisual, comença remarcant la idea que la badia de Roses està considerada de les més belles del món, i que en la zona on es projecta el macro parc eòlic marí hi ha una reserva de pesca sostenible i una àrea de migracions locals i estacionals de cetacis i aus marines que quedaran afectades per la macroinstal.lació. També subratlla que la zona afectada pel projecte està plena de cales i paratges reconeguts mundialment. I que tot això està en perill per un macroparc de 18 km de llarg davant la costa i 10 km d'ample, amb un total de 80 aerogeneradors d'una alçada de 258 metres, els quals cadascú d'ells tenen un aspes de 236 metres de diàmetre amb il·luminació nocturna. I es destaca que tot plegat equival a 80 torres Eiffel i 25.000 camps del Barça.

En el vídeo es recull que es tracta d'una macroconstrucció sense precedents enmig d'un paradís natural , que tindrà una greu afectació de la flora i la fauna , i que representa una amenaça seriosa per l'activitat pesquera i un perill per a la navegació. I acaba dient que impactarà de ple en l'essència de l'Empordà, ja que bona part dels nuclis urbans de Sant Pere Pescador, Empúries, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Torroella amb l'Estartit, Pals i Begur quedaran perfectament encarats al macroparc. El missatge final del vídeo assenyala que "som a temps d'aturar-ho" i demana que es comparteixi.

Aquest vídeo és el tret de sortida d'una campanya de sensibilització adreçada als ciutadans sobre el que realment representa el projecte del parc Tramuntana. Inclou també una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org que s'ha iniciat aquest passat cap de setmana i que de moment porta recollides més de 5.000 firmes per donar suport al Manifest que es va fer públic fa uns dies i que es pot llegir al web de la plataforma

En paral·lel la plataforma ha començat a enviar el seu Manifest en forma de moció als ajuntaments de l'Alt i Baix Empordà perquè les puguin debatre i aprovar als respectius plens municipals. A més, ha començat a contactar amb advocats i especialistes per començar a preparar les al·legacions que es presentaran al projecte.

La plataforma, impulsada per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, aplega entitats de diversos àmbits, institucions, empreses, partits politics i persones.