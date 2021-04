Cs Roses vol condemnar les injúries, calúmnies i comentaris masclistes de les xarxes socials

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Roses proposarà en el següent ple que el consistori condemni les injúries, calúmnies i comentaris masclistes abocats en xarxes socials i que en els últims mesos han anat dirigits també contra càrrecs electes. "Des de l'Ajuntament volem condemnar les injuries masclistes cap a les dones, posant l'accent principalment en les dones que formen part d'aquest consistori, volem donar suport a totes les dones que han estat atacades i advertir una vegada més que no tot val", ha manifestat la regidora del grup, Maribel Machado.

La regidora ha aprofitat per a exposar que les dones "hem lluitat i continuem fent-ho per la igualtat, demostrant que som capaces d'aconseguir les nostres metes sense haver de recórrer a cap mena d'ajuda o empenteta de ningú". Per aquest motiu, Machado ha lamentat haver de continuar observant com "encara avui dia hem de sofrir comentaris sexistes que posen en dubte els nostres assoliments per mèrits propis".