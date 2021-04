David Garre: «Mai havíem estat tant en contacte amb el CAP com ara»

El regidor d'Esports, Salut, Festes i Espais Públics de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, David Garre Pelegrina (Figueres, 1981), és fisioterapeuta des del 2004 i aquest és el seu primer mandat municipal. Pertany a Inter Oxfam i és membre de diferents entitats del poble.

Encara estem en pandèmia. Quina evolució ha tingut la Covid, aquí, a Castelló?

Hi havia setmanes que estàvem molt bé i al cap de pocs dies ja tornàvem a estar malament. Ara, sembla que estem bastant tranquils, però estem a l'expectativa per veure què haurà passat. Hem estat vermells, al municipi, durant força temps.

Quins problemes els ha causat a l'activitat municipal tot això?

Ha afectat molt, sí. A l'àrea d'Espais Públics, s'han hagut d'adequar tots els espais per intentar buscar els epis. A l'àrea de Festes, per exemple, ens hem hagut d'adaptar i ha calgut anul·lar moltes coses. L'any passat, vam fer la Festa Major en un format molt petit i molta gent es va quedar a fora de molts espectacles, mentre n'hi havia de digitals. A Esports, també ens ha afectat moltíssim. La lliga ha començat ara, fa poc, i els entrenaments han estat suspesos. L'any passat, a l'estiu, l'Empuriasport es va haver d'anul·lar gairebé tot, podent-se dur a terme les activitats dirigides a grups petits. Tots els torneigs s'han perdut. Moltes proves dels caps de setmana també s'han hagut d'anul·lar. Quant a Salut, mai havíem estat tant en contacte amb el CAP. Al principi de la pandèmia, vam tenir molts voluntaris fent mascaretes.

La seva estrena a l'Ajuntament ha tingut un llistó molt alt?

Sí, puc dir que val per dos o tres mandats, la meva estrena. Déu-n'hi-do, he tingut un bon sarau, un bon inici. Des de l'àrea bàsica de salut de Roses, ens van demanar la cessió d'un espai durant uns sis mesos per poder dur a terme la vacunació. Aquest espai el volen exclusivament per a ells i que s'hi pugui entrar i sortir per llocs diferents. Llavors, vam pensar que podíem cedir una sala de la polivalent, a la qual s'ha hagut de fer una petita intervenció per adequar-la. També s'hi posarà mobiliari que han demanat i un router per poder tenir connexió a internet.

Ha hagut de renunciar a alguna idea durant aquests primers dos anys?

Com a molt, he hagut de posposar-la. No hem tingut la festa de la Candelera, que volíem fer alguna cosa nova, però sempre hi haurà més anys, esperem. Que l'any vinent puguem estar ben tranquils. La cavalcada de Reis era la que anàvem treballant més, però, aquest any, es va estroncar. En Esports, hem hagut de frenar el gimnàs del pavelló, però, com que ha sortit dels pressupostos participatius, ho farem més endavant. Tenim un projecte amb l'escola de vela, que es va endarrerint, però confiem que l'any vinent podrà ser una realitat. El mandat és de quatre anys.

Com a membre d'una nissaga mèdica important, què l'apassiona més de l'àrea de Salut?

Poder ajudar la gent. És una cosa que he pensat sempre.

Castelló està ben dotat d'instal·lacions esportives?

Sí, però segur que podríem estar millor, com a tot arreu. Castelló és un poble segur, perquè, per deu mil habitants, té molt de tot i sempre s'espera molt. Tenim dos camps de futbol de gespa, mentre que, al pavelló, s'hi està treballant i tenim la sala polivalent per millorar, encara. Tenim un club de criquet, que té unes demandes fetes, i un altre de rugbi. En un esport com el futbol, seria més fàcil, però en altres esports és més complicat.

Quins espais públics destacaria més?

Tal com ha quedat la plaça del Palau dels Comtes, és molt maca. El passeig marítim d'Empuriabrava té una gran millora pendent, també, però, per desenvolupar-lo, ja depèn d'Urbanisme.

A l'àrea de Festes, s'han acostumat a posar el peu a terra i esperar què vindrà. Quina temporada es preveu, ara?

Estem molt pendents de quines restriccions tindrem. El mínim és poder fer el mateix de l'any passat, que ja va tenir una bona acceptació, però esperem que es pugui fer alguna cosa més, que el bon temps ens acompanyi. Amb aquesta situació, esperem què se'ns permet i què no se'ns permet. Nosaltres estarem encantats de poder fer una Festa Major, però ens hem d'adaptar. Ens podem considerar afortunats de poder tenir aquestes dues festes a l'estiu.