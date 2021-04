Borrassà engega actuacions contra els coloms i mosquits

L'Ajuntament de Borrassà, cada any, du a terme un Programa de Control Integral de Plagues Urbanes al municipi, contra coloms i mosquits. El projecte el fa el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter. En relació amb els coloms, el mes de desembre passat, es va fer el cens anual i s'estima en una població de 150 exemplars.

L'any passat es van fer captures de coloms a 5 punts diferents i se'n van retirar 44 exemplars. Les captures es fan per reduir-ne ràpidament la població en un punt on causen molèsties, per controlar el seu estat sanitari i eliminar les colònies de cria. Pel que fa als mosquits, s'ha fet el tractament dels embornals per evitar la proliferació del mosquit tigre i també d'altres espècies com el mosquit comú o la culiseta. Tots els embornals s'han tractat amb un producte antilarvari d'origen biològic. Durant l'any passat, es van fer tres tractaments que van suposar un total de 285 aplicacions.