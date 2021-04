Roses ultima els treballs de condicionament del centre de vacunació Covid-19

Aquest matí el regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Roses, Marc Danés, i el director de l'Àrea Bàsica de Salut de Roses, Ricard Bonet, acompanyats de l'equip de coordinació d'infermeria de l'àrea bàsica, han visitat el local destinat a centre de vacunació Covid-19 que es preveu entri en funcionament a partir de la propera setmana. El local, ubicat al Mercat Municipal, reuneix les condicions d'espai, proximitat al CAP i situació cèntrica necessàries per a un desenvolupament òptim de la campanya de vacunació.

L'Ajuntament ha procedit durant els darrers dies a l'adequació del local, ocupat anteriorment per un supermercat, consistent en la neteja de l'espai, la substitució d'una de les portes d'accés, el subministrament de taules i cadires i la col·locació de làmines als vidres per aïllar visualment el local. El regidor Marc Danés ha informat que durant aquesta setmana es col·locaran plafons per a la creació de boxs independents i s'instal·larà la connexió a internet, deixant així l'espai totalment condicionat per a la seva nova funció.

El director de l'ABS de Roses, Ricard Bonet, ha agraït la disposició dels ajuntaments de Roses i Castelló d'Empúries a l'hora d'aportar els locals que permetin descongestionar les dependències del CAP de Roses. Gràcies a l'acord amb els consistoris, la vacunació dels municipis de Roses, Pau i Palau es realitzarà al local del Mercat Cobert, mentre que els habitants de Castelló d'Empúries- Empuriabrava ho faran a Castelló.

Al local de Roses està prevista l'habilitació de dos equips de vacunació a partir del proper dimecres, podent-se ampliar a tres en cas que hi hagi un increment en el subministrament de vacunes. Bonet ha explicat que ja han estat vacunats els col·lectius de persones dependents i que la vacunació de persones grans avança seguint estrictament l'ordre d'edat. Aquesta setmana està previst finalitzar la vacunació de la població major de 75 anys, fet que permetrà, a partir de la setmana que ve, començar a citar les persones de la franja compresa entre els 75 i els 70 anys. D'altra banda, l'arribada d'una partida de vacunes d'AstraZeneca, possibilitarà també la vacunació de persones d'entre 60 i 65 anys.

El procediment que se segueix és el de l'avís directe, essent el mateix CAP qui contacta amb les persones que han de ser vacunades. Tot i així, Bonet ha fet una crida perquè en cas que hi hagi persones dependents o majors de 75 anys que no hagin estat localitzades, es posin directament en contacte amb el CAP per establir data de vacunació. Segons ha informat, en alguns casos pot no disposar-se de les dades correctes de contacte o bé tractar-se de persones adscrites a assistències sanitàries com Muface o Mugeju de les quals el CAP no tingui constància, casos en els quals cal que siguin els interessats qui es posin en contacte amb el CAP.