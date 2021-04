Els lectors entrevisten l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, aquest dimecres

Castelló d'Empúries i Empuriabrava han iniciat, aquesta Setmana Santa, una nova etapa turística condicionada plenament per les repercussions de la pandèmia. El municipi ha pogut mostrar els seus atractius als visitants que hi han fet estada o que hi han passat unes hores, però sense poder tancar el cercle del començament d'una temporada normal. Per exemple, no s'ha pogut celebrar l'emblemàtica Fira del Vaixell d'Ocasió, encara que molts residents han sortit a navegar per gaudir de la Badia, i la resta d'actes habituals han quedat confinats a l'espera de temps millors.

D'aquests i d'altres temes de l'actualitat local i comarcal, en podrà parlar l'alcalde Salvi Güell, aquest dimecres, durant l'entrevista amb les lectores i els lectors del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ. La trobada digital començarà a les dotze del migdia.

Obriu aquest enllaç i formuleu la vostra pregunta o consulta.