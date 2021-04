«La Mona» triomfa a les pastisseries figuerenques

Figueres rep el cap de setmana de «la Mona» amb un èxit rotund a les pastisseries de la ciutat. El dolç de xocolata típic de Setmana Santa ha triomfat a Figueres i se n'han disparat les vendes. Els pastissers de la ciutat no han parat de treballar per cobrir totes les reserves i vendes de «Mones» del dia.

Tanmateix, segons els pastissers i botiguers de Figueres, enguany no hi ha hagut una mona tematitzada preferida, sinó que ha sigut tal l'èxit, que s'en han venut de totes les mides i temàtiques possibles, quedant-se quasi sense existències al final de cada dia. D'altra banda, han destacat que les mones més venudes han sigut «les de cada any»: mones del Barça, dels mateixos jugadors -sobretot la del futbolista argentí Leo Messi-, de les princeses Disney o bé els ous de Pasqua clàssics. Però la nova incorporació d'aquest any, «La Baldufa», ha tingut una acollida molt bona entre els figuerencs.



La Baldufa de Figueres, la reina del dia de «la Mona»

«La Mona» que, definitivament, no ha fallat a moltes llars alt empordaneses ha sigut «La Baldufa de Figueres», la iniciativa del Museu del Joguet, Pastissers de Figueres, Comerç de Figueres i l'Ajuntament per adoptar aquesta joguina catalana com a símbol identificador de la ciutat en forma de dolç.

Segons ha explicat la pastisseria Iris, al carrer Caamaño, totes les baldufes que feien s'esgotaven al llarg del dia, acabant amb les existències d'un dia per l'altre. D'altra banda, a la pastisseria Opera, al carrer Era d'en Vila, han venut prop de 2000 baldufes durant la setmana, el que ha suposat «un èxit total pel dia de la Mona».





D'on ve «La Mona»?

Quan parlem del dia de «La Mona» tothom sap què és, però poca gent en sap el seu origen.

El seu naixement es remunta al segle XV i des dels inicis, la tradició dicta que els padrins han de regalar un dolç o pastís de xocolata als seus fillols en aquest dia.

La idea clàssica que coneixem «d'ous de xocolata» no neix fins al segle XX i tradicionalment es donava un ou de xocolata per cada any que tenia l'infant a qui li eren lliurats.

Avui dia hi ha una gran varietat de mones de Pasqua, tematitzades o de diferents gustos. Ara els padrins regalen als seus fillols la mona del seu ídol o dels dibuixos animats que més li agraden.