Figueres fa dues proves pilot per fomentar la participació ciutadana

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat que vol dividir administrativament la ciutat per districtes per a fomentar la participació ciutadana. Aquest plantejament ja s'ha sentit per part de la corporació figuerenca en diverses ocasions els últims vint anys. L'última vegada, l'any 2017 sota el mandat de Marta Felip. En aquesta ocasió, asseguren fonts governamentals, «serà diferent». El govern quadripartit d'esquerres planteja, des de l'Àrea de Serveis Comunitaris i la mateixa alcaldia d'Agnès Lladó, impulsar «un projecte de participació real» que es provarà amb dues proves pilot. Segons han anunciat, aquestes serien als possibles districtes de Cendrassos-Eixample-Horta Capallera i Rally Sud-Presó.

Un fet diferencial respecte altres vegades que s'ha sentit aquest anunci és que ho desenvoluparà una empresa externa especialitzada. Dies abans de declarar-se l'estat d'alarma per la pandèmia, a principis de març de l'any passat, l'empresa Neòpolis va tenir una reunió amb el consistori de Figueres. En aquella trobada es va fer un primer contacte per desenvolupar treballs de participació ciutadana.

L'empresa compta amb més de quinze anys d'experiència en l'assessorament a les administracions públiques per fomentar la participació ciutadana i, per tant, enfortir la qualitat democràtica i amb l'Ajuntament de Figueres ja havien treballat anteriorment.

Consells de Districtes

Segons el govern, la divisió per districtes de la ciutat permetrà adaptar-se a les necessitats de cada zona de la ciutat, que no són sempre les mateixes. El govern té clar que aquesta gestió administrativa de la ciutat «és un element molt positiu i una eina per millorar la gestió de la ciutat».

A cada districte hi haurà el que s'anomenarà Consell de Districte, un espai col·lectiu que s'utilitzarà com a via de comunicació directa amb l'Ajuntament. Intervindran en la presa de decisions, comptant amb la informació i els punts de vista de què disposa l'equip de govern.

La participació és oberta a tothom, així els Consells de Districte englobaran els diferents sectors socials que hi hagi en aquell districte, sigui societat civil organitzada o no. Per a dur a terme tota l'activitat i facilitar el flux d'informació, cal un punt de trobada físic per als Consells de Districtes. En aquest sentit, es proposa que aquest sigui un centre educatiu públic. Per tant, a cadascun dels districtes n'hi haurà com a mínim un.