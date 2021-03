La biblioteca de Castelló ofereix els tastets TIC

Amb l'objectiu de minimitzar l'escletxa digital i millorar les competències tecnològiques entre la ciutadania, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona disposa d'un pla de formació en "Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 2021 per als usuaris de les biblioteques públiques de les comarques gironines.

La biblioteca Ramon Bordas i Estragués és un dels equipaments que forma part d'aquest projecte, oferint diversos tastets en TIC per als nostres usuaris. Es pot aprendre informàtica en general o utilitats diverses com ara buscar feina, fer gestions a Internet, edició d'imatges, xarxes socials, mòbils, etc.

Enguany proposen els següents tallers. Quatre cursos monogràfics, de 3 hores cadascun sobre:

Iniciació a la cerca de feina. 6 d'abril a les 10 h.

La nostra salut i les noves tecnologies. 11 de maig a les 10 h.

Àlbum digital. 26 de maig a les 10 h.

La informació al núvol: Google Drive. 9 de juny a les 10 h.

I de cara al setembre, està previst realitzar un curs més intensiu de Processadors de textos, que tindrà una durada de 9 hores, repartits en 3 dies.



Aquests tallers són totalment gratuïts pels usuaris de la biblioteca i les places són limitades. Per això cal realitzar la inscripció prèvia a la Biblioteca presencialment o bé a través del telèfon 972 250611 o del mail biblioteca@castello.cat.