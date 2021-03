Aquesta setmana, al carrer Pastora (zona oest) de Figueres, han començat les obres per instal·lar un nou col·lector de pluvials paral·lel al de residuals existent per fer una nova xarxa separativa. Els treballs, adjudicats per 82.056,15 euros a l'empresa Hier Cons Empordà SL, afecten la circulació viària i tenen una previsió de 45 dies.