Figueres i Vilafant revisen la regulació del servei de taxi

Han passat deu anys des que Figueres i Vilafant van acordar una nova via de col·laboració entre pobles veïns per afavorir, en aquest cas, el treball dels taxistes. Totes les qüestions que afecten el servei del taxi es negocien i es resolen d'una forma coordinada a través d'una comissió a tres bandes, integrada pels ajuntaments figuerenc i vilafantenc i per l'Associació de Taxistes.

Ara, una dècada després, aquesta comissió ha trobat convenient fer una revisió i una actualització del reglament regulador del servei de taxi, principalment pensant en el supòsit que sorgeixin noves sol·licituds de llicències. Actualment, l'Ajuntament de Figueres en té concedides 27 i l'Ajuntament de Vilafant, 3.

A Vilafant, el nou document es porta a aprovació al ple d'aquesta mateixa setmana. L'alcaldessa, Consol Cantenys, ha explicat que un dels principals aspectes que s'han tingut en compte a l'hora de posar al dia la reglamentació ha estat marcar uns criteris per a la renovació de llicències o per a la sol·licitud de llicències. «Ara quedaran més ben especificats els requisits que es demanen a aquelles persones que sol·licitin ser titulars d'una llicència de taxi a Figueres o a Vilafant», ha explicat Consol Cantenys.

Els taxis de Figueres i Vilafant només es diferencien pel color de la línia verda del lateral dels vehicles: verd, per als figuerencs, blau, per als vilafantencs. Però les condicions del servei i les tarifes són les mateixes per a uns i altres. La unificació del servei el van signar l'aleshores alcalde de Figueres, Santi Vila, i la mateixa Consol Cantenys, coincidint en la posada en funcionament de l'estació per a l'alta velocitat al terme municipal de Vilafant, fa deu anys.