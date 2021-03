Carlos Álvarez: «Poder tenir una escola completa és el que més desitgem més»

Alcalde de Vilamalla. Carlos Álvarez González, nascut a Manzaneda (Galícia), l'any 1965, va arribar a Catalunya amb divuit anys i el 1992 s'establia a Vilamalla. L'any 1995 entra en política municipal sent regidor amb Josep Ricart a l'alcaldia i és alcalde des del 2007.

Carlos Álvarez és alcalde de Vilamalla des de fa 14 anys. Ara, però, ha de vetllar pels problemes de salut provocats pel coronavirus, si bé no han patit cap conseqüència greu.

Com han passat aquest darrer any de pandèmia, a Vilamalla?

Com a tot arreu, tot i que, aquí, som un poble més petit i no hem tingut grans desgràcies per lamentar ni per patir. Tots els veïns es van haver de quedar a casa amb la desinfecció. Hem fet reunions amb els veïns i ens han dit que estem igual pel que fa a les necessitats socials. L'Ajuntament, mentrestant, ha fet bonificacions per als restaurants i l'activitat industrial del municipi.

Som a punt d'arribar a l'equador d'aquest mandat. Han pogut fer tot allò que s'havien plantejat?

Estem en camí. Ens hem proposat continuar la línia que portàvem en els últims anys, per millorar els serveis i els equipaments de Vilamalla. Tot això, sense haver d'apujar els impostos als ciutadans i, així, ja fa catorze anys que no apugem impostos. Hem continuat amb el tren en marxa. Haver de treballar dins de la pandèmia, però, ha comportat més despesa i més serveis, però nosaltres no hem deixat de fer res. Després de tot, podem estar satisfets.

Quina és l'assignatura pendent que té Vilamalla?

El primer que vam aconseguir va ser fer un bon equip de govern, ajuntant les persones. I, d'aquí, han vingut els bons resultats, perquè hem fet moltes coses amb els objectius que ens havíem plantejat, com en cada inici de legislatura. Ara ens falten objectius, com és la nova escola, després que ja s'hagi fet el projecte i s'hagi demanat al Departament d'Ensenyament la posada a licitació de l'obra. Per tant, aquesta és una de les assignatures pendents que tenim. Poder tenir una escola completa és el que més desitgem i és el que més hem treballat. Fa molts anys que treballem amb aquesta idea i està molt ben encaminat. Nosaltres estem satisfets per poder tenir una nova escola. Fa sis o vuit anys que hem urbanitzat la parcel·la on ha d'anar el centre educatiu. Aquest és un dels reptes que tenim per a aquest mandat.

Hi ha hagut bona entesa amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat?

La veritat és que sí que hi ha hagut bona entesa. Sempre hi ha hagut una bona disposició per fer l'escola nova. La necessitat, Ensenyament també l'ha vista i fa dos anys que estem amb la redacció del projecte i, ara, ja estem al final del procés. Ja ens ha demanat la llicència d'obres i aquest ja és un bon senyal.

Quants alumnes hi ha a l'escola?

D'alumnes, n'hi ha al voltant de 140.

Què s'han plantejat més per a aquest any 2021?

Aquest any, hem finalitzat un equipament de serveis per a la gent gran i també hem fet la vorera que uneix el poble amb el polígon. Tenim en marxa quatre obres, com el desviament d'aigües plujanes al cementiri, a la carretera de Borrassà, per evitar que el nucli antic se'ns torni a inundar, com ha passat a vegades. Hem buscat moltes solucions i aquesta és la tercera actuació que fem. Hem executat les obres dels carrers del polígon residencial. Per últim, volem fer una reforma de la piscina, mentre que, a la zona esportiva, hem acabat els dos camps de gespa artificial. A la deixalleria, també hi fem una ampliació important, per poder dedicar més hores de servei a la zona residencial i donar més serveis a la zona industrial de Vilamalla.

S'han detectat abocaments de deixalles al voltant de la zona industrial...

Hi ha gent que ho centralitza en diferents punts, tot i que nosaltres tenim deixalleria i es poden portar tots els residus allà. Hi ha algunes zones on sempre anem recollint i hi ha una tendència que no s'entén. No són abocaments importants, perquè hi estem molt a sobre, l'Ajuntament. Hem doblat el servei de neteja del polígon Empordà Internacional i això es va notant.

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, a Vilamalla, Vox va superar les previsions. Hi ha hagut alguna conseqüència?

De conseqüència, no n'ha tingut cap, ni abans d'aquestes eleccions ni tampoc després. Vox va treure 102 vots i la gent hi ha donat molta importància, però agafar Vilamalla com a referència, perquè ha guanyat per pocs vots sobre Junts per Catalunya, no és significatiu. Abans d'aquests comicis no hi havia cap problema a Vilamalla i ara tampoc n'hi ha. Nosaltres ens hem presentat per treballar pel poble, però no per a les eleccions catalanes. El poble ha sigut molt pacífic en tot aquest Procés i tothom s'ha respectat molt. Mai ha passat res, al municipi de Vilamalla. Desitjaria que no passés allò d'altres llocs, perquè ens faria molt de mal a tots plegats.