La beca dedicada a Eduard Puig Vayreda genera el llibre 'Antics cellers de l'Albera'

El celler La Vinyeta de Mollet de Peralada ha acollit la presentació del llibre 'Antics cellers de l'Albera', de Jordi Esteve i Clara Isamat. L'edició i publicació d'aquest treball ha estat possible gràcies a la beca Eduard Puig Vayreda que finança projectes d'investigació inèdits al voltant de la vinya i del vi de l'Empordà. Al llarg del mateix acte s'ha donat a conèixer el nom dels guanyadors de la segona edició de la beca que té caràcter biennal i que han estat Romina Robira i Oriol Vicente, de Glops d'història. El seu projecte es basarà en fer un estudi sobre el vinyar històric de l'Empordà.

La investigació, que es portarà a terme els pròxims anys, pretén posar les bases per inventariar les vinyes històriques de la DO Empordà.

L'acte ha comptat amb la presència de Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la DO Empordà, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres i Oriol Puig Bordas, advocat i fill d'Eduard Puig Vayreda, entre altres representants de les entitats convocants.



La beca Eduard Puig Vayreda

El Consell Regulador de la DO Empordà, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres -amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català del Vi (INCAVI), l'Institut d'Estudis Empordanesos, la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol,i la Diputació de Girona; el patrocini dels cellers La Vinyetai Perelada, i el suport dels cellers Pere Guardiola, Cooperativa d'Espollai Vinyes dels Aspres- van convocar la Beca Eduard Puig Vayreda a l'entorn de la vinya i del vi de l'Empordà ara fa dos anys.

La beca d'investigació, de caràcter biennal, està dotada amb 5.000 euros i es concedeix a un projecte d'investigació inèdit en relació amb la viticultura i l'enologia en qualsevol d'aquests àmbits: històric, arquitectònic, etnològic, ambiental, turístic o econòmic.

La concessió de la beca té per objectiu aprofundir en camps que encara no han estat prou explorats i que poden afavorir el coneixement i l'evolució del propi sector vinícola en el camp tècnic o comercial. "Som conscients de la gran amplitud de matèries que giren al voltant de la vinya i el vi, la quinta essència de la nostra economia tradicional, que ha tingut una transcendència històrica molt rellevant i avui també suposa una oportunitat de negoci i projecció turística de primer ordre per a les nostres comarques" s'assegura a les bases de la convocatòria. El premi va adreçat a entitats sense ànim de lucre i a persones, ja siguin estudiants, professionals o estudiosos.