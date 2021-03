La Jonquera dona un nou impuls al servei de suport educatiu a infants

De la mà del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de La Jonquera ofereix 'Els CRACS', una activitat d'acompanyament educatiu i social amb infants d'entre 6 i 12 anys a l'Escola Josep Peñuelas del Rio.

Des de l'any 2012, l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de La Jonquera i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà promouen la realització de l'activitat 'Tallers de Deures' amb l'alumnat de l'Escola Josep Peñuelas del Rio. Des del passat mes d'octubre, coincidint amb l'inici del curs escolar 2020-2021, el projecte va passar a dir-se 'Els CRACS'.

A través d'aquesta iniciativa, el consistori vol continuar donant suport gratuït a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys del municipi i, en especial, a aquells amb necessitats educatives i dificultats d'integració. Per tal d'afavorir la participació i fer-ho el més fàcil possible per a les famílies, la proposta es porta a terme dues tardes a la setmana fora de l'horari escolar a l'Escola Josep Peñuelas del Rio. L'objectiu és oferir suport a l'alumnat en l'àmbit relacional i social i alhora amb la tasca educativa.

«Volem que ningú es quedi enrere. Per aquest motiu, oferim suport educatiu i social de manera gratuïta a l'escola. Amb el projecte 'Els CRACS', continuarem reduint la bretxa educativa oferint recursos addicionals per acompanyar els infants que més ho necessiten», explica la regidora d'Ensenyament, Acció Social i Serveis a les Persones, Míriam Lanero.