El Punt d'Informació Energètica ha atès el febrer una trentena d'usuaris

El Punt d'Informació Energètica (PIE) engega una nova edició amb l'objectiu de fomentar les bones pràctiques d'estalvi i eficiència energètica entre la ciutadania, crear consciència energètica i informar sobre els impactes negatius, sobre el medi ambient, la salut de les persones i l'actual model energètic.

El projecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha tancat el mes de febrer amb una trentena d'assessoraments que s'han fet a dotze municipis de la comarca. El 33% de les atencions s'han fet en línia i la resta als municipis d'Agullana, Avinyonet de Puigventós, el Far Empordà, Garrigàs, Navata, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Ventalló, Vilaür i Vila-sacra.

Les qüestions més demandades fan referència a l'anàlisi de la factura elèctrica, tot i que els professionals del servei han detectat un augment de les peticions –respecte edicions anteriors– que fan referència a la instal·lació de plaques solar fotovoltaiques. Els usuaris també s'han informat sobre possibles mesures per fer la llar més eficient. En aquest sentit s'informa de l'estalvi que provoquen accions com el canvi de caldera, de tancaments o fins i tot de l'ús de la geotèrmia. Es tracta d'una iniciativa de l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima que posa a disposició de cadascun dels municipis participants d'un tècnic per informar i assessorar sobre la facturació, augment i disminució dels consums en els habitatges de forma gratuïta.

Malgrat que l'activitat principal és l'assessorament, en el marc d'aquest projecte, també s'han realitzat xerrades informatives i tallers familiars. En aquesta edició sis municipis s'han sumat als onze que fins ara acollien el Punt d'Informació Energètica. Tots ells (Agullana, Avinyonet de Puigventós, el Far Empordà, el Port de la Selva, Garrigàs, Garriguella, Maçanet de Cabrenys, Navata, Palau-saverdera, Palau Santa Eulàlia, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Ventalló, Vila-sacra i Vilaür) estan a adherits a la iniciativa europea del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per una energia local sostenible.



Agenda del Punt d'Informació Energètica

L'edició d'enguany no ha finalitzat i tindrà continuïtat fins al mes de juny. L'agenda del Punt es publica regularment al web http://www.mediambient-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=97.2 tot i que els assessoraments també es realitzen de manera telemàtica a través del correu electrònic puntinfoenergia@altemporda.cat . Així doncs, aquest mes de març el punt d'informació estarà actiu del dia 23 i fins al 26 als municipis de Navata, Ventalló, Vilanova de la Muga, Agullana, Maçanet de Cabrenys, Vila-sacra, el Port de la Selva, Palausaverdera, Garriguella, Avinyonet de Puigventós, Sant Climent de Sescebes i Sant Llorenç de la Muga.