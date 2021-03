L'Ajuntament de Roses impulsa la millora digital amb el projecte Digitalitza't

Digitalitza't és el nou projecte de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses destinat a la digitalització dels establiments i empreses del municipi dels sectors del comerç i de serveis. El projecte s'implementarà en dues fases, una primera de recollida d'informació que permetrà conèixer la situació actual dels negocis rosincs en aquest àmbit, i una segona que oferirà una diagnosi i assessorament individualitzats de cada activitat entorn a les seves possibilitats de millora en el mercat digital.

La primera fase del projecte Digitalitza't consisteix en la realització d'una enquesta online a les empreses, que ja està activa, dirigida a la recollida d'informació per poder definir el nivell de digitalització en què es troben els negocis de Roses de manera global. En base a les respostes obtingudes de les diferents activitats, es classificaran els negocis en 3 grups: de baixa, de mitja i d'alta digitalització, obtenint-se així una radiografia actualitzada dels establiments i comerços de la població.

A partir d'aquí, en la segona fase del pla es dissenyarà un programa d'assessorament personalitzat, basat en les mancances i fortaleses de cada negoci. Aquesta diagnosi serà lliurada de manera individualitzada a cada establiment, que també rebrà assessorament i recomanacions sobre quines eines i serveis telemàtics són els més adients en funció de les necessitats detectades.

L'objectiu de Digitalitza't és conscienciar i mostrar la importància dels aparadors digitals en el sector del comerç avui dia, així com oferir les eines perquè els diferents negocis puguin assolir, en un estatge inicial, l'autogestió en aquest àmbit. En el cas de les activitats ja situades en un alt grau de digitalització, l'orientació es dirigirà a la seva millora a través de serveis especialitzats, ja sigui arribant a crear llocs de feina tecnificats dins l'empresa (amb aportació d'ensenyament on-line del seu propi personal), o a través de la contractació de serveis externs per a la gestió del seu aparador digital.

Amb aquest projecte, l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament continua avançant en el pla de d'actuacions en què està treballant en els darrers mesos juntament amb el sector del comerç i empresarial de la població, oferint eines alternatives i impulsant accions comercials per fer front a les dificultats que comporta l'actual crisi sanitària i per a la reactivació de l'activitat econòmica. Entre aquestes actuacions, es troben des de campanyes de promoció i fidelització de públic (Sempre Roses, campanyes comercials, etc), tallers formatius per a treballadors i empresariat, informació de línies de subvencions, o la implantació de nous serveis pensats per donar cobertura a les actuals necessitats dels compradors, com Marketplace Roses, o l'actual projecte Digitalitza't.