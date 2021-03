El Centre de Formació de Puig de les Basses celebra el Dia de les Dones

Reivindicar el paper de les dones en la vida personal, social, política i artística. Amb aquest objectiu el Centre de Formació d'Adults (CFA) Tramuntana ha organitzat diverses activitats coincidint amb el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.

Les activitats van començar a l'aula la primera setmana de març, quan es va convidar l'alumnat a reflexionar sobre la dona més important de la seva vida. D'aquí n'han sorgit textos, dibuixos, reflexions orals i fins i tot cançons que s'han agrupat en un vídeo que es pot visualitzar al web del centre (https://agora.xtec.cat/cfatramuntana/). La figura de la mare ha sigut la més glossada en una activitat emotiva i transversal.

L'acció central del 8 de març, però, ha estat el taller artístic titulat Les dones (artistes) i Dalí, impartit per l'associació Semprevives, i que té com a objectiu abordar el paper de la dona al món de l'art, històricament i en l'actualitat. I ho fa a partir de la figura de Salvador Dalí, que va créixer envoltat de dones i que, de petit, deia que volia ser cuinera. I ho verbalitzava així, en femení. El taller ha intercalat les reflexions amb interpel·lacions dinàmiques i ha culminat amb exercicis creatius amb els quals les i els participants han elaborat un retrat (o autoretrat) de dona surrealista amb forma de collage. L'activitat s'ha dut a terme a quatre mòduls del centre penitenciari, tres d'homes i també al de dones. Hi han participat una seixantena d'estudiants.

El mateix 8 de març, i durant tota la setmana, es podrà veure l'exposició Posem-hi cara a l'entrada de l'educatiu. Es posa nom i cara a vint dones que destaquen o que han destacat en l'àmbit cultural, polític, científic, esportiu o social, de Catalunya i d'altres parts del planeta. Alhora, se'ls dona veu, ja que la mostra inclou citacions textuals de la seva visió entorn del feminisme i del paper de la dona al món. S'hi pot veure, entre d'altres, les activistes Manal Al Sharif i Angela Davis; les escriptores Najat el Hachmi, Maria-Mercè Marçal i Rupi Kaur; la científica Katherine Johnson, i la cantant Rosalia.

Més informació sobre el Dia de la Dona a l'Alt Empordà.