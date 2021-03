8M, diada reivindicativa de la Dona

El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora se celebra cada 8 de març i està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides (l'ONU). És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l'àmbit laboral, i molts altres esper tant pel dret a la independència econòmica. A l'Alt Empordà, aquesta diada se celebra amb nombroses activitats.

La primera celebració va tenir lloc el 19 de març de 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, i la seva commemoració s'ha anat estenent, des de llavors, a tats.

El 1972 l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 1975 Any Internacional de la Dona, i el 1977 va convidar tots els estats a declarar, conforme a les seves tradicions històriques i costums nacionals, un dia com a Dia Internacional pels Drets de la dona i la Pau internacional.

