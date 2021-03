Una regidora d'Agullana intervé en la tertúlia virtual "Dona i Cohesió Social"

El Grup Internacional La Tribu organitza aquest dimecres 4 a les 19 hores una tertúlia virtual "Dona i Cohesió Social" entorn els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora (8M). La xerrada, moderada per Sarah Dubois i Joan Sebarroja i que es podrà seguir a través de la plataforma Zoom, comptarà amb cinc dones de diferents punts de l'estat. Entre elles, hi serà la regidora i portaveu a Agullana per "La Llista", Miriam Lladós.

També hi assistirà la consellera portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó; la restauradora i cuinera Ada Parellada; la tècnica de suport al lleure, Montse Puigdemont i Casamajor; i la regidora d'EH Bildu a Zarautz, Begotxu Olaizola.

Més informació sobre el Dia de la Dona a l'Alt Empordà.