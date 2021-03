L'Escala farà un pàrquing al solar del costat de la comissaria dels Mossos

Abans de l'estiu vinent, l'Ajuntament de l'Escala obrirà una nova zona d'aparcament al solar del costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde escalenc, Víctor Puga, assegura que, «malgrat el que pugui semblar, la seva capacitat és molt limitada». El consistori va adquirir la finca per garantir la titularitat dels terrenys del costat de la comissaria per poder-ne disposar, quan calgués, per a un futur equipament», explica Puga.

En el pressupost municipal d'aquest any 2021, el consistori escalenc té consignada una quantitat per abordar un futur projecte d'aparcament subterrani. «Hi estem treballant i valorant diverses opcions», explica l'alcalde, segons el qual, l'objectiu de l'equip de govern és «garantir un nombre de places suficients per satisfer la demanda en els moments de més afluència de visitants a la vila, és un compromís i una obligació», manifesta. Des de fa temps, a l'Escala, hi ha reivindicacions de més dotació d'aparcament per a vehicles.