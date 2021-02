«Vilafant, vila educadora» promou l'onzena edició els dies 13, 20 i 27 de març

Els dies 13, 20 i 27 de març se celebra l'onzena edició de la Trobada Vilafant, vila educadora. Les inscripcions es poden formalitzar omplint un formulari diferent per a cadascuna de les sessions. Hi ha places limitades i un termini màxim per apuntar-se. Un cop feta la inscripció, en dos o tres dies, el participant rebrà un correu electrònic de confirmació amb instruccions per connectar-se mitjançant Zoom a les sessions telemàtiques dels dies 13 i 20 de març. En la primera, el dia 13, la ponent és Begoña Román, amb la conferència Com afrontem la incertesa?, i Joan Manuel del Pozo parlarà, el dia 20, sobre Joves en un present complex i un futur obert. El darrer dia, 27 de març, es proposa un videoreportatge i la tertúlia La comunitat educativa és invencible.

El web municipal www.vilafant.cat conté un enllaç amb tota la informació sobre la trobada educadora de Vilafant i els formularis per inscriure-s'hi.