Montse Mindan: "L'Estat no ha enviat cap partida als ajuntaments per a pal·liar les despeses Covid"

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha estat entrevistada en directe per les lectores i els lectors d'Emporda.info. Durant la trobada s'han tractat temes diversos relacionats amb l'activitat municipal, les recents eleccions catalanes, la mobilitat i el turisme. Un dels participants, Joan Manuel, ha preguntat a l'alcaldessa "si l'Estat ha fet arribar diners als ajuntaments durant aquesta pandèmia? A part dels ERTO, trobo a faltar més ajuts directes. És així o m'equivoco". Mindan ha respost: "L'Estat no ha enviat cap partida de diners per a pal·liar les despeses Covid als ajuntaments. Ens han enviat el que ja està establert i ens pertoca. Tots hem trobat a faltar ajudes directes de l'Estat".

