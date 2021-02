Manel Puig homenatja els protagonistes de la pandèmia en una exposició a l'aire lliure

Era el mes de març de l'any passat quan la gran pandèmia del coronavirus transformava completament les nostres vides. Els carrers es van buidar de gent mentre imperava el lema de Queda't a casa. Aquelles imatges que són per al record són les que va voler fotografiar Manel Puig, «amb la intenció de deixar constància del que estava passant, també a Castelló d'Empúries, i posant especial atenció a les persones».

La façana de la biblioteca municipal de Castelló d'Empúries, des de fa uns dies, acull Quan el Covid ens va canviar la vida, una mostra que inclou una trentena de fotografies fetes en plena primera onada de la pandèmia, des del mes de març i fins al maig.

Una de les particularitats de l'exposició és que és a l'aire lliure i ha transformat la façana de la biblioteca municipal, «com si fos una sala d'exposicions». El muntatge ha anat a càrrec del també fotògraf Gerard Blanché. L'autor es mostra satisfet d'exposar en un lloc tan de pas, i de poder-ho fer a la façana d'aquest equipament municipal, accessible i visible des de diferents carrers: «Sempre havia volgut fer una exposició d'aquestes característiques, en aquest espai».





Fins al 31 de maig

Els carrers buit de gent, en plena primera onada de la pandèmia

El treball del castelloní Manel Puig es pot visitar les 24 hores del dia fins al 31 de maig. Posa el focus en aquells moments difícils i fent «un homenatge a totes aquelles persones que, des del primer moment, van estar al peu del canó». Com a exemple s'hi troben les dones que van cosir mascaretes, aquells que van cuidar la gent gran a l'Asil Toribi Duran, els sanitaris del CAP, les persones de Càritas que repartien aliments, els bombers a la policia i a totes aquelles persones que d'una manera o altra van contribuir al benestar de tots nosaltres.

Per la mostra s'han aprofitat aquelles imatges que van servir per fer també un homenatge des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Altres fotografies mostren simplement els carrers buits o les herbes com creixen. Puig ha fet servir el color i el blanc i negre per retratar tots aquests moments. Les fotografies de la part de baix tenen una mida de 115 x 80 cm i les de la part de dalt de 180 x 115.

Complicitat externa

Puig vol agrair la complicitat de totes les persones que han fet possible la mostra com ara la bibliotecària Roser Julià i el seu equip i també al tècnic de Benestar Social i Famílies, Lluís Riera, que «em va facilitar poder fer algunes de les fotografies de la mostra en espais com el CAP o l'Asil».

La majoria de les imatges són del terme de Castelló, només algunes d'elles han estat copsades a Empuriabrava. Tan sols hi ha una que és del mes d'agost, que pertany a una missa de la festa d'estiu.

Una mostra gràfica exterior que es pot visitar les 24 hores del dia, només cal respectar la distància de seguretat i portar la mascareta posada.