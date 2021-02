Figueres reclama al Ministeri la supressió dels passos a nivell que encotillen la ciutat

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el vicealcalde, Pere Casellas, el segon tinent d'alcalde, Jesús Quiroga i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, s'han reunit avui amb el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez i representants d'Adif per desencallar la supressió dels passos de nivell del centre de la ciutat.

"Aquesta és una reivindicació històrica i cal trobar una solució definitiva ja que el territori ho necessita. La ciutat de Figueres és un important nus ferroviari dins del corredor mediterrani, porta d'entrada a França i urgeix solucionar aquest tema per a la millora de la mobilitat de passatgers i mercaderies, sense oblidar la importància de la falta de seguretat que pels ciutadans significa l'estat actual del traçat del nucli urbà", explica l'Ajuntament en un comunicat.

La reunió entre l'Ajuntament i els representants del ministeri ha servit per "establir un compromís de treball conjunt, per treballar per a la calendarització i trobar una solució definitiva a aquesta problemàtica endèmica que divideix la ciutat en dos. Així mateix, també s'ha acordat intercanviar informació per tal d'establir una correcte solució i que sigui de consens".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha valorat la reunió explicant que "Figueres pateix des de fa massa anys els dos passos de nivell a la ciutat. No ens podem permetre la ciutat dividida en dos i que no garanteix la igualtat d'oportunitats per a les persones i del perill que suposa a nivell de seguretat el pas del tren per dins la ciutat. Cal calendaritzar i exigir una solució definitiva, no podem esperar més. Nosaltres com a Ajuntament estem fent els deures, treballant amb el nou POUM, i cal que el ministeri faci la seva feina".