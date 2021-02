El col·lectiu de sords celebra la nova normativa sobre mascaretes transparents

L'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa (ACAPPS) ha celebrat aquest divendres en un comunicat la nova normativa sobre mascaretes transparents perquè les persones amb sordesa puguin llegir els llavis. Aquest divendres s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'ordre per la qual es regula la comercialització de mascaretes higièniques i que inclou, per primer cop, les mascaretes transparents. La normativa ha estat autoritzada per l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i la Unió Europea (EU) i entrarà en vigor el pròxim 12 de març. D'aquesta manera, s'endureixen les condicions per comercialitzar la mascareta higiènica i es protegeixen millor als consumidors, segons l'entitat.

Els fabricants estaran obligats a documentar les característiques del producte, fer els assajos en laboratoris acreditats i incorporar materials innocus per a la salut, exposa l'entitat.