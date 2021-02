Castelló d'Empúries comença la substitució dels plàtans d'Empuriabrava

Tal com es va anunciar el passat mes de novembre, l'Ajuntament ha iniciat la prova pilot per a la substitució dels plàtans a Empuriabrava. Aquests dies ja s'ha pogut veure com s'han anat tallant alguns dels plàtans malalts i també com s'han començat a plantar les noves espècies per a substituir-los.

Les espècies que s'estan plantant per tal de portar a terme aquesta prova pilot i comprovar si seran una bona opció per als carrers d'Empuriabrava, son les següents:

-Al carrer de la Muga s'hi està plantant el Roure Cerris (Quercus cerris), un arbre que es fa servir en jardineria, que és útil com a paravent i que s'ha naturalitzat a gran part d'Europa.

-Al carrer Marinada es vol provar el Pistatxer xinès (Pistacia Chimensis), arbre ornamental amb les fulles de color roig a l'hivern.

-El Para-sol xinès (Firmiana Simplex) s'està plantant a l'Avinguda República Catalana. És un arbre de copa arrodonida que pot arribar als 10-12 metres d'alçada en aquesta zona.

-A l'avinguda Tramuntana, s'està plantant el Lledoner (Celtis australis), una espècie d'altura mitjana, ornamental i que es caracteritza per ser resistent a la falta d'aigua.

Els plàtans que tenim a Empuriabrava, fins a 1.900, son sensibles a la contaminació, a la limitació d'espai, a les podes intenses i periòdiques, així com a les condicions meteorològiques adverses. Una vegada estan debilitats son molt més vulnerables a diferents patologies: l'oïdi, l'antracnosi, el tigre del plàtan€ per aquest motiu en els darrers anys també cauen les fulles dels plàtans durant la temporada d'estiu, causant molèsties als veïns i veïnes d'Empuriabrava. És amb l'objectiu de trobar una solució a aquesta problemàtica que s'ha volgut portar a terme aquesta prova pilot.