Tots els municipis de l'Albera signen un manifest davant l'allau de projectes eòlics i solars a la comarca

La IAEDEN-Salvem l'Empordà ha demanat als alcaldes i alcaldesses d'Agullana, Biure, Cantallops, Capmany, Espolla, La Jonquera, Rabós i Sant Climent Sescebes el seu posicionament referent els projectes eòlics i solars que amenacen aquests municipis a peu de l'Albera i de les Salines-Bassegoda. Tots i totes les representants dels municipis de l'Albera han firmat el manifest i, fent un pas més enllà, s'han fet una foto conjunta a Capmany, municipi que actualment té quatre propostes de projectes eòlics sobre la taula.

També convidem als alcaldes i alcaldesses de la resta de municipis de la comarca a adherir-se a aquest manifest i pronunciar-se públicament a favor d'un Pla Comarcal d'Energia i de la conservació dels diferents paisatges empordanesos, un actiu importantíssim pel present i futur de l'economia comarcal i alhora un garant per a la biodiversitat.

Alguns ajuntaments d'aquests municipis ja van manifestar el seu malestar amb les decisions favorables de la Ponència d'energies renovables. Però, i aprofitant la campanya electoral per a les eleccions del 14F, l'entitat vol fer més visible l'oposició del territori que genera la gestió de la Generalitat de Catalunya de la transició energètica a través del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Aquest Decret deixa massa obert, segons la Iaeden els criteris per a la implantació d'energies renovables al nostre país, i tampoc concreta les zones preferibles per a la instal·lació de plantes de generació amb fonts renovables. Aquesta manca de concreció està generant un allau de projectes arreu de l'Alt Empordà, i de Catalunya, sense garanties d'una planificació racional, convertint-se així en una amenaça per a la conservació del territori i del seu desenvolupament sostenible.

Per això, la IAEDEN-Salvem l'Empordà ha fet arribar als representants municipals una versió del seu manifest publicat al novembre de l'any passat (adjuntem aquesta versió, trobareu el manifest original i les entitats adherides aquí), demanant que es posicionin abans de les properes eleccions del 14F.