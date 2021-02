L'Ajuntament de Bàscara organitza pels comerços "La mascareta obre portes"

L'Ajuntament de Bàscara engegarà, properament, una campanya de sensibilització sobre l'ús de la mascareta dirigida als establiments comercials del municipi. Amb el lema "La mascareta obre portes", l'equip de govern vol fer pedagogia en la necessitat de portar sempre posada la mascareta quan es surt de casa, i en especial quan s'entra en un establiment comercial.

La campanya s'iniciarà aquest mes de febrer i consistirà en el lliurament d'una caixa de mascaretes a cada comerç que s'hi adhereixi i, així, en cas que un client vulgui entrar i no porti la mascareta, el venedor n'hi podrà regalar una i d'aquesta manera fer pedagogia. Els establiments rebran també un adhesiu amb el lema de la campanya que l'identificarà com a zona on es compleixen les mesures de seguretat i higiene per prevenir els contagis de coronavirus.

L'ajuntament vol apel·lar amb aquesta campanya a la solidaritat veïnal i alhora crear aliances, buscar la complicitat i el compromís dels comerciants per promoure la salut i fer prevenció de la Covid-19 al municipi.