La segona planta del convent de Santa Clara s'adequa per a magatzems

Amb l'objectiu d'oferir a les associacions de Castelló d'Empúries un espai municipal on poder mantenir en bon estat el material, l'Ajuntament està construint un total de quatre magatzems a la segona planta del convent de Santa Clara. Fins ara, hi havia una sola nau, que quedarà dividida en quatre magatzems i permetrà que s'aprofiti més l'espai i que beneficiï les entitats.

Les obres, que ja han començat, consistiran a fer els tancaments de les obertures, posar paviment nou i construir els envans de separació i punts de llum. Segons explica el consistori, és una obra senzilla de condicionament de l'espai, que es preveu que finalitzi d'aquí a dos mesos, aproximadament. Una vegada estigui acabada l'obra, es farà l'adjudicació a les entitats.

En una primera intervenció, en aquesta mateixa planta del convent, ja es van fer una sèrie de despatxos, per tal que les mateixes entitats disposin d'un espai on reunir-se. Les actuacions i activitats de les associacions castellonines donen molta vida al municipi i és important, per tant, facilitar-los espais perquè puguin continuar portant-les a terme. Amb aquesta intervenció, la segona planta del convent serà íntegrament per a les entitats del poble.