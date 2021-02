Les obres al carrer del Pont de Castelló milloren els desguassos pluvials

Han començat les obres de formació d'una reixa de desguàs pluvial i la seva connexió a la xarxa al carrer del Pont. El motiu d'aquests treballs és l'acumulació d'aigua, en episodis de fortes pluges, en el tram del carrer del Pont, que creua amb el carrer Pau Casals.

La reixa travessarà tot el carrer per engolir l'aigua que va a parar en aquesta zona, fet que suposarà una millora perquè, tot i que ja hi havia un embornal, les seves dimensions no permetien desguassar tota l'aigua provocant inundacions al carrer Pau Casals. S'ha de tenir en compte que aquest carrer era una riera i, per tant, sovint s'hi acumula l'aigua. L'obra té un cost de 9.256,50 d'euros i està previst que acabi aviat, una vegada s'hagi fet la connexió a la xarxa, a l'altra banda del carrer Pau Casals.