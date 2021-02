Dos centres de Primària de l'Alt Empordà s'apunten al Concurs Escolar de l'ONCE

Un total de 2.002 estudiants de vint centres educatius de la demarcació de Girona ja s'han apuntat al 37è Concurs Escolar del Grup Social ONCE, amb l'objectiu d'aprendre a fer un ús responsable de les noves tecnologies. Entre aquests centres, n'hi ha dos de la comarca de l'Alt Empordà: l'Escola Ramon Muntaner, de Peralada, i l'Escola Montserrat Vayreda, de Roses.

A Peralada, són 48 els alumnes inscrits, i cursen 3r i de 4t. A Roses, s'hi han apuntat dotze aules, amb un total de 240 alumnes, és a dir, participen totes les línies de l'etapa de Primària d'aquesta escola. El projecte que se'ls demana consisteix a fer una falca de ràdio d'un minut, com a màxim, capaç de transmetre un missatge sobre el bon ús de la tecnologia per part dels menors.

Sota l'original lema «ConexiON, AdicciOFF. Això no és un joc», la proposta d'aquesta edició consisteix a crear una campanya publicitària de sensibilització amb un missatge capaç d'inspirar tota la societat. Per a això el concurs posa a disposició dels participants diverses eines per debatre i treballar sobre el bon ús de les noves tecnologies, realitzant propostes per millorar les seves aptituds socials i aconseguir un entorn adaptat a totes les persones.

A més, davant la petició de docents i estudiants que han vist les seves classes suspeses per la pandèmia, el Grup Social ONCE ha decidit ampliar el termini d'inscripció i presentació de treballs fins al 26 de febrer a www.concursoescolaronce.es. Es tracta d'una mesura extraordinària donat l'elevat interès que ha suscitat el concurs en aquesta edició, en la qual ja participen 141.292 estudiants i 1.886 docents de 1.470 centres educatius de tot Espanya.

En el 37è Concurs Escolar del Grup Social ONCE poden inscriure's tots els escolars dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional. Els estudiants i docents que guanyin aquesta edició a nivell nacional, en la seva respectiva categoria, rebran una tablet amb l'objectiu de demostrar que un bon ús de la tecnologia és possible.