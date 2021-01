La Jonquera entrega els premis del 21è Concurs Fotogràfic de l'Albera

L'Ajuntament de La Jonquera, amb el suport de la Secció Fotogràfica de l'Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca i del Paratge Natural de l'Albera, va inaugurar l'exposició virtual de la vint-i-unena edició del Concurs Fotogràfic de l'Albera.





?? Ahir es va celebrar el lliurament de premis del 21è Concurs Fotogràfic de l'Albera! L'acte es va fer sense públic i complint totes les mesures de protecció establertes per les autoritats sanitàries. Enhorabona als tres guanyadors!



per la fotografia «Sentinella mineral». El segon lloc va ser per Marga Roqueta Cazorla per l'obra «Jo et seguiré, però on em portaràs?». Per últim, la tercera posició va ser per Jordi Cabezas Llobet per la imatge «Reflexes». Ahir, dimecres 27 de gener, es va fer el lliurament de premis a la Sala de Plens de l'Ajuntament sense públic i complint totes les mesures de protecció establertes per les autoritats sanitàries.