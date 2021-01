Arriba la Jornada de la Ciència de Roses, enguany en format digital i per web i Youtube

Arriba la Jornada de la Cičncia de Roses, enguany en format digital i per web i Youtube

La III Jornada de la Ciència de Roses, prevista per al passat mes de març i ajornada amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, s'ha adaptat enguany a la pandèmia i es realitza en format digital. A partir d'ara, escoles i instituts de Roses tenen a la seva disposició el vídeo divulgatiu i el material didàctic editat amb la participació de 55 alumnes del municipi, on es realitzen i expliquen un total de 15 experiments científics.

55 alumnes de 1r i 2n de batxillerat dels instituts Cap Norfeu, Illa de Rodes i Centre Escolar Empordà, han participat en la gravació d'un vídeo divulgatiu on realitzen i expliquen un total de 15 experiments científics, que a partir d'avui serà visionat pels alumnes de 6è curs de la població. Es dona així continuïtat a la celebració de la Jornada de la Ciència de Roses, que enguany arriba a la seva tercera edició dins la programació del Pla Educatiu d'Entorn i que compta cada any amb molt bona valoració per part d'alumnes i professorat.

Per aconseguir-ho, el passat mes de novembre el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament va encarregar la gravació dels 5 experiments que cada centre presenta, cadascun d'ells conduït per entre 3 i 5 alumnes. La durada de cada experimentació és d'uns 10 minuts, i enguany es presenten treballs entorn a reflexió i refracció, tipologies d'energia lumínica, reaccions químiques espectaculars, depuració d'aigua, observació de pigments vegetals, electroimants, cèl·lules i ADN, detecció de substàncies en aliments, fluids que modifiquen la seva viscositat, dissolucions o creació d'aigua àcida de pluja. En edicions anteriors, aquests treballs es presentaven en una jornada durant la qual s'instal·laven taules d'experimentació a la plaça del Teatre de Roses, que els alumnes de primària visitaven al llarg del matí.

Ara, un cop finalitzats l'enregistrament i edició del vídeo, es posa a disposició de l'alumnat de sisè de primària de totes les escoles de Roses juntament amb un dossier descriptiu de cada experiment, perquè els escolars puguin treballar els seus continguts a l'aula. El públic general també podrà accedir-hi, a partir de demà divendres, a través de la web de l'Ajuntament roses.cat i del canal de youtube del Departament d'Ensenyament.

L'adaptació del format permet així donar continuïtat a l'activitat amb un format amè i molt entenedor, on segueix primant el fet que siguin els mateixos alumnes de cicles superiors els que divulguin coneixements científics a l'alumnat de primària, mostrant-los la vessant més divertida i sorprenent del món de l'experimentació.