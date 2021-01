L'Ajuntament de Garriguella fa relleu de regidores

En el darrer ple de l'Ajuntament de Garriguella, celebrat el 18 de gener, hi va haver la presa de possessió com a nova regidora de Rosa Batllori i Soler, després de la renúncia de Teresa Risque Hernández, de la qual, des de l'equip de govern, encapçalat per Isabel Teixidor i Damm, estan molt agraïts per tota la feina feta per part seva, de la seva actitud i perseverança pel poble de Garriguella.

En la mateixa sessió plenària del consistori de Garriguella, també, es va informar els regidors de la pròrroga del pressupost municipal per a aquest exercici del 2021.