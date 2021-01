L'Alzheimer, una de les malalties més colpejades per la crisi sanitària

El distanciament social causat per la pandèmia, la por als contagis de Covid-19, la interrupció sobtada el març del 2020 de tota l'activitat d'estimulació cognitiva i física, la reducció de visites a les consultes geriàtriques i de neurologia... són molts els factors que, aquests darrers mesos, han agreujat l'estat de salut de pacients amb Alzheimer. L'Associació de Malalts d'Alzheimer i Famílies de Figueres (AMA) ha notat una davallada important del nombre d'usuaris a causa, principalment, d'aquests motius exposats.





que facilitin el seu desplaçament fins al centre de Figueres. L'AMA, abans de l'emergència sanitària, mantenia un conveni amb Creu Roja per fer aquest servei als municipis. «D'un temps ençà, però, els recursos de Creu Roja es destinen a altres necessitats i encara tenim sort que fa l'esforç de fer el transport als usuaris de Figueres mateix, però els que venien de Llançà, el Port de la Selva, Vilajuïga, Roses i molts altres pobles ara no poden venir», explica la coordinadora tècnica del centre que té l'AMA a Figueres,De les quaranta places que ofereix l'entitat per donar atenció als usuaris, actualment, el dia que hi pot haver més persones juntes són setze. «Per a nosaltres és molt important transmetre confiança, seguretat i ànims. Volem que la població sàpiga que, aquí,. Tenim espais molt amplis, amb sales molt grans que ens permeten treballar amb distància, ventilar constantment i amb tota la seguretat».

Núria Juanola afirma que allò que més els preocupa és saber que hi ha persones que necessiten unaperquè la malaltia no degeneri més i que, possiblement, no saben que, en aquests moments, podrien estar rebent l'atenció dels professionals de l'AMA amb «una tranquil·litat total».

«Amb la pandèmia, tota la tasca d'informació i divulgació del treball que fem també ha quedat aturada. No hem pogut celebrar el Dia de l'Alzheimer ni participar amb la parada en celebracions com Sant Jordi, per poder explicar què és allò que fem i com n'és d'important», comenta la coordinadora tècnica del centre, alhora que lamenta que, davant la situació que estem vivint i tenint en compte que les urgències són una prioritat, s'han reduït les consultes ordinàries a geriatria i neurologia, i també les visites dels serveis socials, tres vies a través de les quals la informació sobre els recursos que ofereix l'AMA pot arribar a aquelles persones que poden necessitar-la. Des d'aquesta associació fan una crida a les famílies per dir-los que, malgrat la incertesa constant associada a aquesta pandèmia, com menys atenció rebin els malalts d'Alzheimer més risc hi ha d'un empitjorament progressiu de la seva salut.

L'Ajuntament de Figueres ha mostrat la seva sensibilitat envers la situació d'aquesta entitat i la regidora Ester Marcos s'hi ha pronunciat en aquests termes: «La tasca de l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres és més necessària que mai. I ho hem pogut comprovar durant aquests mesos de confinament i semiconfinament, en què la relació entre els malalts i el suport a les famílies són molt importants. Una associació imprescindible en una ciutat que ha de posar les persones al centre i que té en la inclusió i les cures una de les seves prioritats».

Coordinadora tècnica del centre de l'Associació de Malalts d'Alzheimer i Família de Figueres





