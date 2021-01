La brigada de Borrassà fa obres a Creixell per evitar inundacions

Els operaris de la brigada de l'Ajuntament de Borrassà han fet unes obres al camí dels Pujols per prevenir inundacions al nucli de Creixell. En aquesta via, s'ajuntaven les aigües plujanes que queien al propi vial i les que baixaven dels camps de sobre. Això feia que les avingudes d'aigua de gran cabal circulessin per aquest camí en direcció al veïnat de Creixell, causant afectacions a les primeres cases, a la capella i als horts que hi ha.



La brigada municipal hi ha construït una reixa interceptora de grans dimensions al camí per recollir l'aigua que arriba en aquest punt i un embornal al lateral per concentrar l'aigua que baixa dels camps. S'hi ha posat un tub gran i s'han connectat entre si la reixa i l'embornal, per desaiguar al rec que hi ha a l'esquerra.

Per a l'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, «es tracta d'una obra que havia estat reclamada pels veïns i que han de servir per evitar les inundacions i els problemes que causaven, tot millorant la qualitat d'aquest indret del nucli de Creixell».