El brot de coronavirus a la residència de Vilafant ja suma 15 morts i 92 contagiats

El brot de coronavirus detectat a principis de gener a la residència Les Forques de Vilafant ja suma 15 morts i 92 contagiats. D'aquests, 61 són residents –dels 67 que hi havia al centre- i 31 professionals, 14 dels quals ja s'han recuperat. Des del Departament de Salut asseguren que el centre està en procés de desaïllament des de la setmana passada i que, a hores d'ara, només queden set usuaris positius i set d'hospitalitzats. A tres dels residents positius se'ls sotmetrà a un test serològic ELISA per poder desaïllar-los. Pel que fa al brot a la residència Bona Vista de Lladó, ja hi ha hagut tres morts, hi ha una persona que es troba en l'etapa final de la vida i sis més que han requerit ingrés hospitalari.

El brot ha afectat 45 persones, 34 dels quals són residents i 11 més professionals del centre d'una plantilla de 24. Els contagis han aparegut després de rebre la primera dosi de la vacuna.

El brot a Vilafant es va detectar el 2 de gener en un dels cribratges rutinars als treballadors als centres residencials. Es van activar els protocols i es va sectoritzar la residència. També es va posar en marxa un cribratge massiu entre residents i treballadors, que inicialment va detectar set positius (sis usuaris i un professional).

Progressivament, es van registrar nous contagis entre residents i treballadors que van començar a manifestar símptomes i, en un segon cribratge al cap de pocs dies, van aflorar 33 usuaris i 16 professionals positius més.

La setmana passada es va fer un nou cribratge a professionals, en el qual es van detectar els últims casos.

En el cas de Lladó, el primer contagi es va detectar l'11 de gener en un treballador, en el marc d'un dels cribratges que es fan setmanalment als professionals d'aquests centres. Aquest primer positiu va aflorar tres dies després que el centre rebés la primera dosi de la vacuna contra la Covid.

Immediatament, es van activar tots els protocols per la contenció dels contagis i la sectorització de la residència i el dia següent es va fer un cribratge a tot el centre, en el qual es van detectar inicialment 21 residents positius.

En el conjunt del brot, hi ha 45 persones afectades, entre residents i treballadors que progressivament s'han anat positivitzant.

A partir de la primera dosi de la vacuna, el cos comença un procés d'immunització contra la Covid-19 passats uns deu dies i és necessari una segona dosi per arribar al màxim grau d'immunitat, que s'ha d'administrar entre un mínim de 21 dies i un màxim de 42 després de la primera injecció.

Els residents i treballadors del centre Bona Vista de Lladó es troben dins d'aquest termini i aquesta setmana es faran testos ELISA per determinar el seu estat immunològic i rebre la segona dosi durant el mes de febrer. També està previst realitzar una PCR als dos residents fins ara negatius.