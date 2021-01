Durant tot l'any 2020, es van estar duent a terme, en municipis com el de Garriguella, diferents actuacions d'arranjaments de diversos camins rurals afectats pel temporal Gloria, a càrrec de la Diputació de Girona, que ha col·laborat amb un import total de 7.416,32 euros. El Gloria va ocasionar, ara fa un any, múltiples problemes en camins veïnals i la Diputació ha aportat els seus serveis en diversos municipis per arreglar-los.