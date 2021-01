Òmnium organitza aquest cap de setmana una recollida de signatures per l'amnistia

Òmnium Cultural organitza aquest cap de setmana una gran recollida de signatures arreu del país en favor de l'amnistia, en el marc de la campanya Amnistia. Fem-nos lliures! L'objectiu és visibilitzar el clam transversal i unitari per l'amnistia i l'autodeterminació, com un dels grans consensos de país, així com denunciar les més de 2.850 persones represaliades. Les parades seran les següents:

Dissabte 16 de gener

Figueres - Plaçeta Baixa Rambla de 10 h fins a les 13 h

- Plaçeta Baixa Rambla de 10 h fins a les 13 h L'Escala - Plaça del Mercat d'11h a 13h

- Plaça del Mercat d'11h a 13h Castelló d'Empúries - Plaça dels homes d'11h a 13h

Diumenge 17 de gener



Roses - Plaça del Mercat d'11h a 13h i Plaça de Sant Pere de 12h a 14h.

La voluntat de la campanya de recollida de signatures és aconseguir el màxim de suport possible entre la ciutadania de Catalunya per tal que l'Estat espanyol reconegui l'existència d'un conflicte polític a Catalunya. Un conflicte, per altra banda, que només es pot resoldre a través d'una llei d'amnistia i fent possible l'exercici del dret a l'autodeterminació. Així mateix, que aquest clam transversal de tota la societat civil per una amnistia dels presos polítics i del conjunt dels represaliats arribi amb força a Madrid, es debati al Congrés dels Diputats i s'acabi materialitzant amb una llei d'amnistia que és jurídicament viable i políticament possible.

Òmnium desplega la campanya Amnistia. Fem-nos lliures! perquè entén que l'amnistia és "l'única solució global" que abraça el conjunt dels represaliats, i que el dret a l'autodeterminació és l'única via per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.