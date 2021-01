La Junta Electoral ordena retirar símbols independentistes a tots els ajuntaments de l'Alt Empordà i al Consell Comarcal

La Junta Electoral de zona de Figueres obliga a tots els ajuntaments de l'Alt Empordà així com al Consell Comarcal a retirar dels seus edificis simbologia independentista, en cas que n'hi tinguin en 48 hores. Tant Vox com Ciutadans van presentar denúncies en diversos consistoris com Figueres o Castelló d'Empúries sol·licitant que obligués a despenjar pancartes, estelades o llaços grocs. La resolució de la junta especifica es donen 48 hores per treure els símbols de la façana d'equipaments municipals. L'escrit adverteix tots els consistoris de la zona afectada de l'Alt Empordà, per tant, la resposta serà la mateixa en les diferents denúncies que es presentin fins que s'hagi complert el termini fixat.

En aquest sentit, ajuntaments com el de Castelló d'Empúries ja han assenyalat que retiraran l'estelada, la pancarta en favor dels "presos polítics" i el llaç groc que tenen penjat a la façana si les eleccions tiren endavant. Si, finalment, no es duen a terme els comicis i el Govern decideix prorrogar-los per la situació de la pandèmia, aquesta resolució deixaria de tenir efecte, ja que no s'estaria en període electoral. A més, cal tenir en compte que aquest termini comença a comptar a partir del moment en què es notifica a l'ajuntament, per tant, pot ser que uns ho facin més aviat que d'altres.