Palau-saverdera inverteix en millorar els accessos a espais d'interès turístic

L'obertura del carrer Rosselló i l'arranjament del carrer Ciutat són les principals actuacions previstes en el capítol d'inversions del pressupost de l'Ajuntament de Palau-Saverdera per a aquest any. Aquestes dues actuacions, que s'han englobat en un únic projecte, denominat «Millora dels accessos als espais d'interès turístic i econòmic de Palau-saverdera», tenen un pressupost global de 326.729,88 euros, dels quals la Generalitat n'aportarà 250.000 euros, mitjançant la subvenció concedida pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

L'actuació municipal en aquests dos carrers preveu pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d'obrir el carrer Rosselló, per tal de fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l'actuació preveu l'adequació dels serveis i la recol·lecció d'aigües plujanes.

Encara no s'ha decidit com es finançarà la part no subvencionada d'aquesta intervenció i en el pressupost municipal s'ha previst tant la possibilitat de recórrer a l'endeutament com la d'afrontar-ho amb recursos propis.

La segona inversió més important de l'any 2021, pel que fa referència a l'import previst en els pressupostos, són els 19.000 euros que es destinaran a comprar contenidors de color marró per posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus. Amb aquests diners, l'Ajuntament palauenc té previst comprar vuit contenidors, que es col·locaran a llocs estratègics del poble.

La tercera i última inversió prevista en els pressupostos preveu comprar material informàtic per a les oficines municipals, per import de 1.800 euros. L'Ajuntament disposa d'una subvenció d'import variable que atorga cada any la Diputació de Girona.

L'Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar definitivament, a final de l'any passat, un pressupost de 2.151.754,86 euros per a aquest 2021, la qual cosa suposa un increment de 401.712,53 euros respecte a la quantitat prevista en el pressupost del 2019, que es va haver de prorrogar durant el 2020 per manca d'acord polític.

La diferència entre les obligacions que ha hagut d'afrontar l'Ajuntament durant el 2020 i els imports que es van consignar a final del 2018, quan es va preparar el pressupost del 2019, ha fet que aquest any s'hagin tramitat 32 expedients per adaptar el pressupost a les necessitats actuals.

L'aprovació inicial del pressupost del 2021 es va acordar en el ple del 26 de novembre, amb els quatre vots a favor de l'equip de govern (Gent de Palau-AM), l'abstenció dels tres regidors de Junts per Palau i els vots en contra dels dos representants d'Alternativa x Tothom.

Durant l'exposició al públic de l'expedient, es van presentar dues al·legacions i, en el ple del 29 de desembre, es va acordar la seva inadmisió i desestimació, a la vegada que es va aprovar definitivament el pressupost amb els vots a favor dels grups municipals de Gent de Palau-AM i Junts per Palau i els vots en contra d'Alternativa x Tothom.