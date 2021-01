Protecció Civil posa el Pla NEUCAT en Prealerta

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla NEUCAT per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d'un episodi de nevades que comença avui a les Terres de l'Ebre i que es preveuen generalitzades dissabte.

L'SMC informa que avui poden acumular-se, a les comarques de Terres de l'Ebre gruixos de neu superiors al 5 cm per sobre dels 600 metres. També podran acumular-se més de 10 cm per sobre dels 900 metres a la meitat sud de Catalunya. Demà divendres la cota de neu baixarà a zero i es preveu que pugui nevar al terç sud de Catalunya, sobretot a partir de la tarda i fins la matinada.

De cara a dissabte, la previsió és que les nevades es generalitzin a tot Catalunya excepte el terç nord oest (Pirineu de Lleida) i que pugui nevar a qualsevol cota fins a mig matí. Amb el pas de les hores la cota anirà pujant, tot i que amb una gran variabilitat. A més, al terç sud del país, per sobre del 800 metres es podran superar els 30 cm de neu.

Aquest matí s'ha reunit una part del Comitè tècnic del Pla NEUCAT, sobretot la part operativa del comitè, com ara Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Sistema d'Emergències Mèdiques, Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit per valorar les previsions. A posteriori s'ha fet una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per tal d'informar-los de la situació, de la previsió meteorològica i del seguiment de l'episodi per part del Comitè Tècnic del pla NEUCAT.

Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania, de cara a la mobilitat per aquestes zones, que estigui atenta a les previsions meteorològiques i que consulti les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Consulteu els consells de Protecció Civil de la Generalitat davant les nevades a interior.gencat.cat/nevades

Eviteu la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible. Recordeu també que hi ha restriccions a la mobilitat per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.



Consells per a transportistes

Protecció Civil també demana al sector del transport que consulti l'evolució de les previsions meteorològiques per planificar l'itinerari, i que estigui contínuament informat de les restriccions a camions que es puguin produir, a través de la web d'incidències viàries del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat).

Per a conductors de vehicles pesants podeu consultar la informació específica a http://bit.ly/2Fgz6h1



Prealerta VENTCAT

Protecció Civil de la Generalitat també ha posat el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase de Prealerta per la previsió de l'SMC de ventades dissabte.

Segons la previsió, el vent podrà superar els 72 km/h per a les comarques del litoral, prelitoral i part interior del país, sobretot a cotes altes. Dissabte també es preveu un episodi de mala mar a tota la costa catalana.

De cara a l'avís per vent, cal extremar les precaucions a les zones on bufi fort sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l'exterior. També, i a nivell preventiu, cal fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses perquè no voli a causa del vent.

Consulteu els consells de Protecció Civil de la Generalitat davant les ventades a interior.gencat.cat/ventades

Cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit:



Reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle.

En el cas d'avançar vehicles de grans dimensions, vigilar especialment amb la distància de separació lateral.

Fixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada.

Subjectar el volant de manera segura i forta.

Es recomana seguir l'evolució de la situació meteorològica i seguir els consells i les possibles incidències a través del twitter @emergenciescat.